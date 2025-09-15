Ascoltatori:
Ascoltatori di punta:
Giornale Radio
GR news
Radio Podcast
70-80.it
Radio Italia Network
Ora in onda
SCARICA L’APP
11:00 - 13:00
Il mondo della Finanza: dalla Borsa alle Banche, dai Fondi di Investimento alle Private Equity, dai Venture Capital al Crowdfunding e Assicurazioni, analizzato da Manuela Donghi con esperti dall’Italia e dall’Estero.
13:00 - 14:00
Il Timone di Giornale Radio. Dalla politica interna ai grandi fatti del mondo, all’economia e finanza, alla cronaca nera e bianca, ai grandi casi della giudiziaria, alla cultura e spettacolo.
14:00 - 16:00
Non potevamo escluderci! Non potevamo non esserci anche noi! Giornale Radio, scende in campo e partecipa alla sfida con Giornale Radio Sport Club! Entra anche te con Lapo De Carlo nel nostro Club. Vogliamo essere in tanti perché il gioco del calcio ha bisogno di voi, della vostra passione e partecipazione. Sport Club è l’appuntamento sportivo di Giornale Radio condotto, ideato e giocato, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00 da Lapo De Carlo.
06:00 - 07:00
Il Timone di Daniele Biacchessi è il punto pomeridiano sulle principali notizie della giornata: ospiti di primo piano, commenti, analisi, anticipazioni. Narrato dal direttore editoriale di Giornale Radio.
07:00 - 09:00
"L'Attimo Fuggente”, dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 09.00 e sabato dalle 08.00 alle 10.00, dove la vita italiana verrà analizzata, messa in discussione e a volte apprezzata con le interviste spigolose di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi a tutti gli interpreti della vita politica e sociale di tutti i giorni.
09:00 - 11:00
Ogni giorno una lente puntata sul presente. Un rotocalco radiofonico quotidiano su costume, benessere, consumi, salute, nuovi trend e curiosità, per accompagnare con informazioni, consigli e leggerezza la mattina di Giornale Radio.
16:00 - 17:00
Liste d’attesa interminabili, pronto soccorso affollati, medici sotto pressione e pazienti esasperati. Ma anche le eccellenze della nostra ricerca e dei nostri ospedali. Il sistema sanitario italiano è ancora tra i migliori del mondo? Cerchiamo di scoprirlo, giorno dopo giorno, sentendo le voci dei protagonisti: i medici, privati e ospedalieri, gli enti di ricerca, i responsabili delle politiche sanitarie e soprattutto voi ascoltatori, con le vostre storie.
17:00 - 20:00
L’Italia che produce, che consuma, che progetta, che innova. L’Italia che cambia e a volte si ferma, rischiando di perdere la svolta competitiva. Con Italia No Limits pregi, virtù e problemi da affrontare e risolvere.
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 00:00
06:00 - 08:00
Magazine Review è la rassegna stampa dei settimanali nazionali e internazionali di Giornale Radio in onda nel week-end a partire dalle 6. Francesco Massardo e Roberto Frangipane, sfogliano e approfondiscono per voi i più prestigiosi settimanali nazionali e internazionali in edicola questa settimana.
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
Conti in tasca, un programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. conti in tasca, è un punto economico della settimana trascorsa, una coproduzione realizzata dal mensile Economy con Giornale Radio Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12:00 - 14:00
Analizziamo il voltaggio della politica italiana. Se è basso, lo alziamo. Se alto, lo abbassiamo. Perché alternare è positivo.
14:00 - 15:00
GREEN POP con Lucia Lo Palo – Il programma di Giornale Radio che racconta la sostenibilità ambientale in chiave moderna. Innovazioni, tendenze green e soluzioni smart per un futuro più sostenibile.
15:00 - 17:00
Pillole non è solo un programma…Pillole è la tua dose di integratori culturali. Pillole è un programma a cura di Roberto Frangipane in onda ogni sabato alle 16.00 e alle 21.00 e ogni domenica alle 4.00 e alle 13.00, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17:00 - 19:00
Il cosmo è la nostra casa! Il cosmo è la nuova frontiera! Cosmo 2050 è il programma con tutte le risposte del nostro futuro, dallo spazio alle novità nel mondo hi-tech. Cosmo 2050 con Francesco Massardo ogni sabato dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00
Un programma a cura di Lapo De Carlo, che esplora il cinema in tutte le sue forme. Soul Kitchen, in onda ogni sabato alle 11 e ogni domenica alle 15 solo su Giornale Radio, la Radio libera di informare.
Torna IL PUNTO G, sempre più attuale, sempre più trasgressivo, sempre più profondo. Giuliano Guida Bardi, ogni domenica, dalle 9 alle 11, vi racconta i retroscena e vi propone nuove letture dei fatti più importanti della settimana. Il PUNTO G ogni domenica dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
09:00 - 10:00
Marketing con vista – Sunday Show è uno spazio dedicato a chi vuole conoscere il backstage del marketing e della pubblicità. Per conoscere dalle voci dei protagonisti, come il marketing influenzi le nostre scelte di vita e di business. Marketing con vista – Sunday Show è in onda tutte le domeniche dalle 8.00 alle 9.00.
12:00 - 13:00
Un viaggio intimo tra note e ricordi. Ospiti noti si raccontano attraverso 5 o 6 brani che hanno segnato la loro vita, come vere e proprie colonne sonore personali. Emozioni, storie e musica si intrecciano in un programma unico, dove le canzoni parlano più delle parole. Tutte le domeniche, dalle 11 alle 12.
13:00 - 15:00
17:00 - 18:00
Il Lato oscuro della verità, un programma di Daniele Biacchessi, sound design a cura di Peter Bescapé. Il Lato oscuro della verità, un programma dove l’enigma di cronaca nera viene scrupolosamente analizzato in base alle nuove verità e alle nuove prove.
18:00 - 20:00
A cura di Daniele Biacchessi e Ferruccio Bovio
Il Corsivo
Al dodicesimo giorno dall'inizio del conflitto, la mappa delle operazioni americane e israeliane contro l'Iran non è cambiata, e la guerra di Trump e Netanyahu si è estesa ai paesi del Golfo, al Libano, all'Iraq, senza produrre gli effetti attesi. Trump dice che le azioni militari finiranno quando vuole lui, ma nell'amministrazione di Washington i malesseri sono ormai palesi, e in molti consigliano il presidente ad avviare una exit strategy
today12 Marzo 2026
today11 Marzo 2026
today10 Marzo 2026
today9 Marzo 2026
L'apertura di Giornale Radio
today12 Marzo 2026
Ascolta tutti i podcast di Giornale Radio
Giornale Radio, la radio libera di informare.
Notizie del giorno: notizie di cronaca, di politica,notizie dal mondo, notizie sportive, di economia, di salute e tecnologia. Notizie di oggi in radio streaming, in WEB TV e in podcast.
Testata Giornalistica “Giornale Radio” Tribunale di Milano – Registro Stampa N° 141/2018 | Giornale Radio - Iscrizione al R.O.C. Registro Operatori della Comunicazione – Reg. n° 3359 - Copyright ©2025 Luckymedia Srl - Società editoriale - P.IVA 02512190998