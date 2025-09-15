play_arrow

Ascoltatori:

Ascoltatori di punta:

    Giornale Radio

    GR news

    Radio Podcast

    70-80.it

    Radio Italia Network

LA VOSTRA
OPINIONE

Secondo voi, dopo aver parlato della magistratura come di un “plotone di esecuzione” da “togliere di mezzo”, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, farebbe bene a lasciare l’incarico?

Lunedì

NEXT ECONOMY
Con Manuela Donghi

11:00 - 13:00

NEXT ECONOMY
Con Manuela Donghi

Il mondo della Finanza: dalla Borsa alle Banche, dai Fondi di Investimento alle Private Equity, dai Venture Capital al Crowdfunding e Assicurazioni, analizzato da Manuela Donghi con esperti dall’Italia e dall’Estero.

SPORT CLUB
Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari

14:00 - 16:00

SPORT CLUB
Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari

Non potevamo escluderci! Non potevamo non esserci anche noi! Giornale Radio, scende in campo e partecipa alla sfida con Giornale Radio Sport Club! Entra anche te con Lapo De Carlo nel nostro Club. Vogliamo essere in tanti perché il gioco del calcio ha bisogno di voi, della vostra passione e partecipazione. Sport Club è l’appuntamento sportivo di Giornale Radio condotto, ideato e giocato, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00 da Lapo De Carlo.

CHECK-UP
Con Vicky Mangone

16:00 - 17:00

CHECK-UP
Con Vicky Mangone

Liste d’attesa interminabili, pronto soccorso affollati, medici sotto pressione e pazienti esasperati. Ma anche le eccellenze della nostra ricerca e dei nostri ospedali. Il sistema sanitario italiano è ancora tra i migliori del mondo? Cerchiamo di scoprirlo, giorno dopo giorno, sentendo le voci dei protagonisti: i medici, privati e ospedalieri, gli enti di ricerca, i responsabili delle politiche sanitarie e soprattutto voi ascoltatori, con le vostre storie.

CHECK-UP
Con Vicky Mangone

21:00 - 22:00

CHECK-UP
Con Vicky Mangone

Liste d’attesa interminabili, pronto soccorso affollati, medici sotto pressione e pazienti esasperati. Ma anche le eccellenze della nostra ricerca e dei nostri ospedali. Il sistema sanitario italiano è ancora tra i migliori del mondo? Cerchiamo di scoprirlo, giorno dopo giorno, sentendo le voci dei protagonisti: i medici, privati e ospedalieri, gli enti di ricerca, i responsabili delle politiche sanitarie e soprattutto voi ascoltatori, con le vostre storie.

martedi-venerdì

Ora in onda

TUTTI NE PARLANO
Con Vicky Mangone

09:00 - 11:00

TUTTI NE PARLANO
Con Vicky Mangone

Ogni giorno una lente puntata sul presente. Un rotocalco radiofonico quotidiano su costume, benessere, consumi, salute, nuovi trend e curiosità, per accompagnare con informazioni, consigli e leggerezza la mattina di Giornale Radio.

Sabato

CONTI IN TASCA
Con Sergio Luciano

10:00 - 12:00

CONTI IN TASCA
Con Sergio Luciano

Conti in tasca, un programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. conti in tasca, è un punto economico della settimana trascorsa, una coproduzione realizzata dal mensile Economy con Giornale Radio Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

GREEN POP
Con Lucia Lo Palo

14:00 - 15:00

GREEN POP
Con Lucia Lo Palo

GREEN POP con Lucia Lo Palo – Il programma di Giornale Radio che racconta la sostenibilità ambientale in chiave moderna. Innovazioni, tendenze green e soluzioni smart per un futuro più sostenibile.

PILLOLE
Con Roberto Frangipane

15:00 - 17:00

PILLOLE
Con Roberto Frangipane

Pillole non è solo un programma…Pillole è la tua dose di integratori culturali. Pillole è un programma a cura di Roberto Frangipane in onda ogni sabato alle 16.00 e alle 21.00 e ogni domenica alle 4.00 e alle 13.00, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

COSMO 2050
Con Francesco Massardo

17:00 - 19:00

COSMO 2050
Con Francesco Massardo

Il cosmo è la nostra casa! Il cosmo è la nuova frontiera! Cosmo 2050 è il programma con tutte le risposte del nostro futuro, dallo spazio alle novità nel mondo hi-tech. Cosmo 2050 con Francesco Massardo ogni sabato dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Domenica

IL PUNTO G
Con Giuliano Guida Bardi

07:00 - 09:00

IL PUNTO G
Con Giuliano Guida Bardi

Torna IL PUNTO G, sempre più attuale, sempre più trasgressivo, sempre più profondo. Giuliano Guida Bardi, ogni domenica, dalle 9 alle 11, vi racconta i retroscena e vi propone nuove letture  dei fatti più importanti della settimana. Il PUNTO G ogni domenica dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

MARKETING CON VISTA – SUNDAY SHOW
Con Davide Schioppa e Alessandro Musumeci

09:00 - 10:00

MARKETING CON VISTA – SUNDAY SHOW
Con Davide Schioppa e Alessandro Musumeci

Marketing con vista – Sunday Show è uno spazio dedicato a chi vuole conoscere il backstage del marketing e della pubblicità. Per conoscere dalle voci dei protagonisti, come il marketing influenzi le nostre scelte di vita e di business. Marketing con vista – Sunday Show è in onda tutte le domeniche dalle 8.00 alle 9.00.

LA VOSTRA OPINIONE

Secondo voi, dopo aver parlato della magistratura come di un “plotone di esecuzione” da “togliere di mezzo”, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, farebbe bene a lasciare l’incarico?

Gli Editoriali

A cura di Daniele Biacchessi e Ferruccio Bovio

trump
Il Corsivo

Trump affronta la exit strategy dalla guerra

Al dodicesimo giorno dall'inizio del conflitto, la mappa delle operazioni americane e israeliane contro l'Iran non è cambiata, e la guerra di Trump e Netanyahu si è estesa ai paesi del Golfo, al Libano, all'Iraq, senza produrre gli effetti attesi. Trump dice che le azioni militari finiranno quando vuole lui, ma nell'amministrazione di Washington i malesseri sono ormai palesi, e in molti consigliano il presidente ad avviare una exit strategy

today12 Marzo 2026

Il corsivo

L'apertura di Giornale Radio

Il punto della settimana

Dentro le notizie

L'opinione

I Podcast

Ascolta tutti i podcast di Giornale Radio

GIORNALE RADIO

Giornale Radio, la radio libera di informare.

Notizie del giorno: notizie di cronaca, di politica,notizie dal mondo, notizie sportive, di economia, di salute e tecnologia. Notizie di oggi in radio streaming, in WEB TV e in podcast.

